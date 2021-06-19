Экс-посол США: Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Украины в НАТО

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Украины в НАТО в преддверии саммита Североатлантического альянса. Такое заявление сделал бывший американский посол Джон Хербст.

По мнению экс-посла США, Североатлантический альянс определилась с политикой в отношении Киева и Тбилиси еще 13 лет назад в Бухаресте. «Это значит, что дверь открыта для Грузии и Украины, но пока альянс не готов работать над конкретными шагами в эту сторону», - пояснил дипломат.

Напомним, накануне НАТО допустила возможность включения в состав альянса Украины и Грузии. Украинский лидер заявил, что решение саммита о планах принять страну в военный блок было воспринято Киевом положительно, однако его возмутило, что альянс так и не обозначил конкретные сроки по вступлению незалежной в НАТО. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в альянсе в 2022 году.

При этом, как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что условия для вступления Украины в НАТО не сложились, их недостаточно.