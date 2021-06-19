Правительство дополнило перечень стран, граждане которых могут прибывать в РФ через аэропорты Фото: Иван ВИСЛОВ

Правительство дополнило перечень стран, граждане которых могут прибывать в Россию через аэропорты. Соответсвующий документ опубликован в субботу, 19 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно приведенной информации, в список вошли Австрия, Люксембург, Венгрия, Марокко, Хорватия, Ливан и Маврикий.

Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с вышеуказанными странами с 10 июня.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 18 июня, российские власти приняли решение о восстановлении полномасштабного авиационного сообщения с Турцией с 22 июня 2021 года. Как сообщили российские эксперты, в республике ситуация с коронавирусом значительно улучшилась. Кроме того, с 28 июня РФ возобновит авиасообщение с Соединенными Штатами, Италией, Кипром и еще рядом популярных среди туристов зарубежных направлений.