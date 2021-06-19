В Госдуме поддержали идею увеличить материнский капитал Фото: REUTERS

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала инициативу уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой об увеличении материнского капитала и расширении его формы.

«Нужно сказать, что с мнением Анны Кузнецовой полностью согласен и российский народ. Мы все с вами проголосовали за наш основной закон - Конституцию России, в соответствии с которой все адресные выплаты, пособия, пенсии, то есть, по сути, все меры социальной поддержки будут индексироваться на размер инфляции», - приводит RT слова депутата, которая отметила, что на этом фоне материнский капитал будет продолжать расти на соответствующий процент.

Бессараб напомнила, что в текущем году материнский капитал на первого ребенка составляет 483 тысяч рублей, а на второго ребенка можно получить 639 тысяч рублей. По ее словам, цели, на которые молодые родители могут потратить материнский капитал, должны расширяться

«Сегодня мы всерьёз говорим о том, что нужны возможности по использованию маткапитала для приобретения автомобиля, например, для многодетной семьи. Потому что средство передвижения для многодетных семей очень важно», - заявила она, подчеркнув, что семьи с детьми и их поддержка является «очень важной составляющой для государственной политики» в РФ.

Как писал сайт kp.ru, Кузнецова также предложила ввести специальные «декретные выплаты» для бабушек и дедушек, помогающих в воспитании ребенка, отметив, что подобная поддержка могла бы служить хорошей помощью для молодых семей.