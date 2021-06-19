Причиной пожара на Лужнецкой набережной в Москве 19 июня 2021 могло стать замыкание электросети

Фото: МЧС

По предварительным данным, причиной пожара на складе с пиротехникой, распложенного на Лужнецкой набережной в центре Москвы, могло стать замыкание элетросети.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, рассматриваются и другие версии произошедшего. «Предварительно, пожар на складе с пиротехникой начался в результате замыкания электросети, но рассматриваются и другие версии», - приводит издание заявление собеседника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, все произошло в субботу, 19 июня. Серии хлопков прогремела на Лужнецкой набережной столицы. Их можно было услышать на расстоянии два-три километра. Позже стало известно о возгорании одноэтажного кирпичного здания пиротехнического склада, расположенного на Лужнецкой набережной 2/4с4,а потом поступило сообщение, что огонь распространился на два здания.

Номер сложности пожара повысили со второго до третьего. На тушение вылетели два вертолета . Как отметили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, пилоты смогут сбрасывать на очаг возгорания до пяти тонн воды одновременно. При пожаре пострадали трое пожарных и один сотрудник склада пиротехники.