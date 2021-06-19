Денис Проценко об участии в выборах: опыт команды Коммунарки может быть полезен на федеральном уровне

Денис Проценко. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Накопленный опыт команды коронавирусной больницы в московском районе Коммунарка может быть полезен на федеральном уровне. Такое заявление сделал главный врач больницы Денис Проценко.

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 19 июня, президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единная Россия», заявил, что в первую «пятерку» избирательного списка ЕР должен войти главный врач больницы в Коммунарке.

Проценко рассказал, что сегодня утром к нему поступил звонок от российского лидера. «И не секрет, что мы с ним были в красной зоне и мы знакомы. Именно в тот момент я принял решение, что накопленный опыт команды Коммунарки, накопленный за 1,5 года опыт московского здравоохранения и правительства Москвы может быть полезен на федеральном уровне», - заявил врач в эфире канала «Россия 1», уточнив, что в том телфонном разговоре дал согласие главе государтва.

Напомним, список, который позже представил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, возглавил министр обороны Сергей Шойгу, следом идут глава МИД РФ Сергей Лавров, Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.