Минздрав ЮАР не нашел женщину-рекордсменку, родившую 10 детей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Министерство здравоохранение Южно-Африканской Республики (ЮАР) не получало данных о рождении сразу десятерых детей у одной женщины.

Как передает местный портал news24, ведомство сообщило, что ни одна из больниц провинции Гаутенг не регистрировала рождение сразу десятерых детей.

«Не может быть, чтобы родились 10 или 8 детей, но нет данных об их местонахождении или доказательств существования», - сообщил представитель министерства Попо Майи.

Напомним, ранее сообщалось 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле из южноафриканской провинции Гаутенг родила семь мальчиков и трех девочек, и таким образом установила мировой рекорд. При этом женщина находилась на восьмом месяце беременности. Также уточнялось, что в начале года УЗИ показывало, что у нее будет всего шесть детей, следующее УЗИ показало восемь малышей.

Однако сообщалось, что партнер Госиаме Тамара Ситоле также сообщил, что не видел новорожденных и отказывается верить в их существование без доказательств.