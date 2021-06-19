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Происшествия19 июня 2021 21:53

Пожар на Лужнецкой набережной в Москве ликвидирован

Ранее номер сложности пожара повысили со второго до третьего
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Фото: МЧС

Фото: МЧС

Открытое горение на складе с пиротехникой, распложенного на Лужнецкой набережной в центре Москвы, ликвидировано. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

«Ликвидация открытого горения в 21.29», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Москве.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 19 июня, серии хлопков прогремела на Лужнецкой набережной Москвы. Их можно было услышать на расстоянии два-три километра. Позже стало известно о пожаре в одноэтажном кирпичном здании пиротехнического склада на Лужнецкой набережной 2/4с4,а потом поступило сообщение, что огонь распространился на два здания.

Номер сложности пожара повысили со второго до третьего. На тушение направили два вертолета. Как отметили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, пилоты смогут сбрасывать на очаг возгорания до пяти тонн воды одновременно. При пожаре пострадали трое пожарных и один сотрудник склада пиротехники. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать замыкание элетросети.