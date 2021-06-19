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Происшествия19 июня 2021 22:11

Стойка шасси загорелась при посадке самолета в аэропорту Уфы

Пострадавших нет
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Стойка шасси загорелась при посадке самолета в аэропорту Уфы

Стойка шасси загорелась при посадке самолета в аэропорту Уфы

Фото: Иван ВИСЛОВ

Стойка шасси загорелась у самолета при посадке лайнера в аэропорту Уфы.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник, пострадавших нет.

Согласно приведенным данным, все произошло в 20:50 по московскому времени при посадке в Уфе у самолета Boeing-767. В этот момент загорелась правая стойка шасси. На борту находились 334 человека, в том числе десять членов экипажа, а среди пассажиров было 71 ребенок.

Напомним, в минувшую накануне в лондонском аэропорту Хитроу у грузового самолета Boeing 787 Dreamliner поломалась передняя опора шасси. Все произошло с воздушным судном авиакомпании British Airways, которое в минувшую среду, 16 июня, совершило рейс из Москвы в Лондон под номером BA881. Представитель авиакомпании сообщил, что в момент инцидента лайнер был без пассажиров, отметив, что речь идет о грузовом Boeing.