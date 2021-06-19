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Здоровье19 июня 2021 22:21

Глава Минтруда: сотрудника, не прошедшего обязательную вакцинацию, можно отстранить от работы

Министр прокомментировал постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Сотрудника, не прошедшего обязательную вакцинацию, можно отстранить от работы

Сотрудника, не прошедшего обязательную вакцинацию, можно отстранить от работы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудника, который не прошел обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции по эпидпоказаниям, можно отстранить от работы. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить», - пояснил глава ведомства.

Напомним, ранее Котяков сообщил, что увольнение за отказ от вакцинации на сегодняшний день не предусматривает Трудовой кодекс РФ, уточнив, что вопрос об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в российских регионах относится к зоне ответственности местных властей.

Напомним, на этой неделе главный санитарный врач Москвы Елена Андреева заявила о необходимости провести вакцинацию 60 процентов работающих в сфере услуг. В тот же день об обязательной вакцинации для работников данной сферы обявила и Московская область.