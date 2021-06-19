Новые взрывы слышны на оборонном предприятии в Сербии Фото: REUTERS

На оборонном предприятии «Слобода» в сербском городе Чачак снова слышны взрывы. По предварительным данным, пострадали два человека.

«Сильный взрыв произошел около 20.00 (21.00 мск) под Чачаком, вслед за ним несколько поменьше. Над фабрикой "Слобода" виден дым», - сообщило национальное телевидение Сербии.

Как уточняется, при взрыве легкие травмы получили два работника фабрики, один из них доставлен в больницу города Чачак. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Отмечается, что число пострадавших может быть не окончательным.

Напомним, взрывы гремели на оружейных складах предприятия «Слобода» 4 июня, когда рабочие и жители близлежащих домов были эвакуированы, а пожарные долгое время ждали пока взрывы прекратятся для того, чтобы приступить к тушению пожара. Склады боеприпасов расположены в 800 метрах от ворот завода. Вечером 6 июня поступило сообщение о возобновлении пожара на предприятии.