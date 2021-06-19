Путин призвал наращивать темпы вакцинации от коронавируса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сконцентрировать все усилия и ресурсы для борьбы с коронавирусной инфекции, а также наращивания темпов вакцинации от COVID-19, обратив внимание на то, что в стране продолжают разрабатывать новые препараты.

«Сейчас наша общая задача - сконцентрировать все усилия, все ресурсы ... В первую очередь необходимо наращивать темпы вакцинации, все возможности для этого у нас есть», - сказал российский в своем обращении к медицинским работникам в их профессиональный праздник, отметив, что такие меры необходимы, чтобы защитить граждан от коронавирусной инфекции и ее последствий.

Путин напомнил, что Россия на сегодняшний день обладает четырьмя собственными вакцинами от коронавируса, а разработка новых вакцин и лекарственных препаратов продолжается. По его словам, несмотря на «всю сложность текущей ситуации», необходимо расширить программы диспансеризации, обеспечивать современную помощь больным онкологическими, сердечно-сосудистыми, а также эндокринными и другими заболеваниями.

Напомним, накануне российский лидер призвал жителей страны пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Глава государства отметил, что находится в постоянном контакте со специалистами, которые сообщают, что последствия COVID-19 до сих пор изучаются, и еще предстоит выяснить, к чему ведет эта пандемия. Как отметил Путин, привиться от коронавируса - лучше, чем болеть.