Гинсбург рассказал, что диабетиков и кардиобольных вакцинировать надо в первую очередь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о необходимости вакцинации против коронавируса людей с диабетом и кардиобольных в первую очередь.

По его словам, это связано с тем, что граждане с данными заболеваниями входят в первую группу риска инфицирования covid-19.

- Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать. <...> они в первой группе риска - диабетики, кардиобольные. Их нужно вакцинировать в первую очередь. К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти вакцинироваться, - заявил Гинцбург, слова которого приводят РИА Новости.

Также специалист напомнил о противопоказаниях к вакцинации и о том, при каких заболеваниях можно делать прививку российской вакциной "Спутник V". Так, Гинцбург рассказал, что нельзя прививаться при острой крапивнице и конъюнктивите, и добавил, что любое острое состояние болезни является противопоказанием и вакцинироваться можно будет через две недели.

Что касается людей с бронхиальной астмой и гепатитом С, то такие диагнозы не являются основанием для отказа от вакцинации. Сюда же он отнес пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкозаболеваниями в ремиссии.