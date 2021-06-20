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В мире20 июня 2021 0:03

Глава Крыма назвал маразмом реакцию Киева на наводнение на полуострове

Аксенов считает, что украинская сторона "радуется по поводу любого несчастного случая"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал бессильным злорадством реакцию украинских чиновников и политиков на подтопление ряда регионов полуострова.

По его мнению, это маразм, на который не следует обращать внимания и принимать как-то близко.

- Это маразм. Не стоит обращать внимание. Это обычная практика. Они радуются по поводу любого несчастного случая, любого события, которое происходит в негативном ключе на территории российского Крыма, - заявил Аксенов во время выступления в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Ранее сообщалось, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что "украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу", и теперь крымчане не знают, что с ней делать.