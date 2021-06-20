Прямая линия Владимира Путина с россиянами пройдет 30 июня 2021 года

Владимир Путин. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

"Прямая линия" российского президента Владимира Путина с россиянами пройдет 30 июня 2021 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

- 30 июня Владимир Путин проведет очередную "Прямую линию". Программа выйдет в 12:00 по московскому времени, - сказано в анонсе. - Глава государства будет в свободном режиме отвечать на вопросы, интересующие граждан страны.

Смотреть эфир граждане смогут в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Задать свой вопрос любой желающий может через специальное мобильное приложение "Москва - Путину", которое также позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией во время эфира.

Кроме этого, свои вопросы россияне могут отправить через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Текстовые и видеовопросы направить президенту страны смогут и пользователи соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Для этого нужно будет отправить сообщение с вопросом в официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

- Приём вопросов будет осуществляться с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня. Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру: 8-800-200-40-40. Позвонить из-за границы можно по номерам: +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40, - говорится в тексте на сайте Кремля.

Более подробную информацию по "Прямой линии" с Путиным и способах связи с Единым центром обработки сообщений можно получить на официальном на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).