Водитель протаранил участников велогонки в США, шесть человек пострадали

В США в городе Шоу Лоу (штат Аризона) как минимум шесть человек пострадали в результате ДТП в субботу, 19 июня.

по данным телекомпании ABC, водитель пикапа сбил участников велогонки. Все пострадавшие госпитализированы, врачи оценивают их состояние как критическое.

Сам 35-летний автомобилист сбил велосипедистов во время гонки, после чего попытался скрыться с места происшествия. Однако во время преследования сотрудники полиции применили оружие и выстрелили в нарушителя. Теперь он тоже госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.