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Общество20 июня 2021 1:14

Путин анонсировал введение единого базового оклада для медработников всех регионов России

Президент отметил, что благородный напряженный труд незаменим и должен справедливо и достойно оплачиваться
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Презмдент России Владимир Путин анонсировал введение новой модели оплаты труда работникам сферы здравоохранения.

По его словам, планируется установить единый во всех регионах страны размер базового оклада, что позволит сделать прозрачным перечень допвыплат и надбавок.

- Ваш благородный напряженный труд незаменим всегда и он должен справедливо и достойно оплачиваться. Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковый для всех регионов размер базового оклада, - объявил глава государства, поздравляя медработников с профессиональным праздником.