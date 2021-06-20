Подполковника ФСБ арестовали по подозрению в получении взятки

В Московской области военный суд санкционировал арест заместителя начальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья Максима Катина по подозрению в получении взятки за покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере.

Отмечается, что задержание подозреваемого производилось с поличным при передаче взятки.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Клин были установлены и задержаны должностные лица, среди которых - оперативный сотрудник одной из российских спецслужб Максим Сергеевич Катин. Военный суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, - рассказал ТАСС источник в силовых структурах.