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Происшествия20 июня 2021 2:57

Подполковника ФСБ арестовали по подозрению в получении взятки

Максима Катина пока арестован на два месяца
Источник:kp.ru
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В Московской области военный суд санкционировал арест заместителя начальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья Максима Катина по подозрению в получении взятки за покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере.

Отмечается, что задержание подозреваемого производилось с поличным при передаче взятки.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Клин были установлены и задержаны должностные лица, среди которых - оперативный сотрудник одной из российских спецслужб Максим Сергеевич Катин. Военный суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, - рассказал ТАСС источник в силовых структурах.