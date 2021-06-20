Сенатор Пушков оценил "замысел" Байдена прибыть в Женеву в стиле Джеймса Бонда Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков оценил "замысел" американского президента Джо Байдена прибыть в Женеву в стиле "Джеймса Бонда".

По его мнению, президент США выглядел наоборот, "заметно бледнее", во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве 16 июня по сравнению с выступлениями накануне саммита.

- Байден звучал увереннее накануне саммита, когда раз за разом обещал "сказать Путину то, что он должен знать". Но на самом саммите он выглядел заметно бледнее. <...> Замысел Байдена не удался: он знал, что прорыва не будет, но рассчитывал прибыть в Женеву в стиле Джеймса Бонда, в солнечных очках, в которых в виде "политической мишени" отражается Путин, как изобразил это на своей обложке журнал Time, - высказался о встрече Путина и Байдена сенатор в своем телеграм-канале.