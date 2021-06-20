Экономист объяснил россиянам, как не попасться на хитрые уловки в магазине Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал россиянам, стоит ли доверять всем акциям в супермаркетах и действительно ли стоит верить заманчивым условиям.

По его мнению, цель большинства акций заключается в том, чтобы убедить потенциального покупателя в том, что он совершает очень выгодную покупку.

- Обычная практика супермаркетов и крупных магазинов, когда они чувствуют, что какой-то модный товар пользуется спросом, выставлять его по максимально возможной на этот момент цене. Происходит некая психологическая подготовка покупателя к виду этого товара <...>И тут наступает момент, когда цену снижают, а у человека срабатывает спусковой крючок, самое время покупать, – объясняет специалист Беляев.

Также эксперт рассказал, что часто по такому же принципу могут строиться предпраздничные распродажи. На деле это выглядит так: магазины сначала специально повышают цены, а затем резко возвращают на допраздничный уровень. В результате покупателю кажется, что товар можно приобрести с большой скидкой.

Беляев напомнил россиянам, что бывают такие варианты акций, которые побуждают покупателей к покупкам за бесплатные подарки. Однако бесплатно ничего не бывает, подчеркнул экономист.

- Если вы купили товар даже со скидкой, то уже заплатили и за него, и частично за товар, который вам дают в виде подарка, – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.