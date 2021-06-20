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Общество20 июня 2021 6:11

Православные христиане отмечают День Пресвятой Троицы

На Троицу есть обычай украшать храмы ветвями и травой, которые символизируют обновление людей благодаря Святому Духу
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Православные христиане отмечают День Пресвятой Троицы

Православные христиане отмечают День Пресвятой Троицы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 20 июня, православные христиане отмечают один из своих главных праздников - День Пресвятой Троицы.

Это событие считается одним из важнейших событий в христианской истории. Согласно вероучению, именно в этот день миру явился Святой Дух – третья ипостась Бога (Отца, Сына и Святого Духа). Его сошествие на апостолов произошло на 50-й день после воскресения Иисуса Христа. Этот же день называют пятидесятницей. Название указывает на дату празднования - на пятидесятый день после Пасхи.

На Троицу есть обычай украшать храмы ветвями и травой, которые символизируют обновление людей благодаря Святому Духу. У этой старой традиции существует глубокое символическое значение. Все дело в том, что зеленая ветка, чаще всего березы, означает душу. Как с приходом весны голые деревья расцветают и покрываются зеленой листвой, так и после прикосновения благодати Святого Духа расцветает сердце и душа человека.