Православные христиане отмечают День Пресвятой Троицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 20 июня, православные христиане отмечают один из своих главных праздников - День Пресвятой Троицы.

Это событие считается одним из важнейших событий в христианской истории. Согласно вероучению, именно в этот день миру явился Святой Дух – третья ипостась Бога (Отца, Сына и Святого Духа). Его сошествие на апостолов произошло на 50-й день после воскресения Иисуса Христа. Этот же день называют пятидесятницей. Название указывает на дату празднования - на пятидесятый день после Пасхи.

На Троицу есть обычай украшать храмы ветвями и травой, которые символизируют обновление людей благодаря Святому Духу. У этой старой традиции существует глубокое символическое значение. Все дело в том, что зеленая ветка, чаще всего березы, означает душу. Как с приходом весны голые деревья расцветают и покрываются зеленой листвой, так и после прикосновения благодати Святого Духа расцветает сердце и душа человека.