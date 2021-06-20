Гинцбург призвал вакцинирующихся от коронавируса избегать перегрева на солнце Фото: Андрей АБРАМОВ

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян, в том числе вакцинирующихся и тех, кто уже привился против коронавирусной инфекции, избегать перегрева в жару.

Специалист отметил, что противопоказаний для купания в водоемах после прививки от covid-19 нет, но лучше всего постараться избегать длительных заплывов.

- На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека. Всем гипертоникам, всем диабетикам следует быть более аккуратным, на жаре только марафонцы могут некоторое время себя комфортно чувствовать. От перегрева надо оберегаться, - рассказал Гинцбург ТАСС.

Ранее Гинцбург рассказывал о необходимости вакцинации против коронавируса людей с диабетом и кардиобольных в первую очередь. Это связано с тем, что граждане с данными заболеваниями входят в повышенную группу риска инфицирования covid-19.