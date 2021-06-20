"Нью-Йорк Айлендерс" победили "Тампа-Бэй Лайтнинг" в плей-офф НХЛ

"Нью-Йорк Айлендерс" одержали победу над "Тампу-Бэй Лайтнинг" в плей-офф НХЛ Фото: REUTERS

"Нью-Йорк Айлендерс" одержала победу над "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 3:2 и сравняла счет в серии — 2:2.

У "Айлендерс" отличились Джош Бэйли (26-я минута), Мэтью Барзал (34) и Мэтт Мартин (38). У "Тампы" забили Брэйден Пойнт (44) и Тайлер Джонсон (47).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отдал голевую передачу. Он набрал уже 24 очка в нынешнем розыгрыше плей-офф, забив 5 шайб и отдав 19 ассистов.

Российский вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 28 бросков из 30-ти. Его коллега из "Тампы" Андрей Василевский совершил 27 сейвов.

Ранее 26-летний Андрей Василевский стал лучшим вратарем сезона НХЛ по версии хоккеистов лиги. 54,12% опрошенных спортсменов признали, что россиянин стал лучшим вратарем сезона НХЛ. С такой статистикой он с огромным отрывом обошел остальных голкиперов НХЛ – его коллеги набрали лишь по 8% и 5%.