Врач рассказал, как правильно отдыхать

Россиянам рассказали, как правильно отдыхать Фото: Виталий КАРНАУХ

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал россиянам, как правильно отдыхать.

- Отпуск – это возможность укрепить здоровье. Полноценный сон, сбалансированное питание – это условие для восстановления сил. Кроме того, если выйти из привычного режима, то обратный путь более долгий, и на работе после такого отдыха вы будете себя чувствовать разбитым, — цитирует специалиста РИА Новости.

Он добавил, что обязательно нужно придерживаться обычного режима бодрствования.

Ранее старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталия Пшеничникова рассказала, когда россиянам не следует идти в отпуск. Она отметила, что нес стоит брать отпуск в период праздничных дней, когда и так будут отдыхать все. Планировать заслуженные выходные стоит на период, когда все пять дней недели являются рабочими.