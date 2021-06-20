Футболист Эриксен после остановки сердца посетил тренировку сборной Дании

Кристиан Эриксен после остановки сердца посетил тренировку сборной Дании Фото: REUTERS

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен посетил тренировку партнеров по команду перед матчем против сборной России.

Вместе с ним были дети и жена. Визит Эриксена удивил датских футболистов.

- Было так приятно видеть его. Нам важно знать, что с Кристианом все в порядке, чтобы мы могли сосредоточиться на оставшейся части турнира, — сказал нападающий Сков Ольсен.

- Было здорово видеть, как он гуляет со своим сыном. Это было то, что нам было нужно, — рассказал полузащитник Кристиан Нергор.

Футболистам разрешили обнять Кристиана Эриксена.

Напомним, в матче первого тура против Финляндии Эриксен потерял сознание прямо на поле. Как выяснилось позже, футболист перенес остановку сердца. После произошедшего 29-летнему игроку установят имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) — прибор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.