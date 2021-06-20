Российский посол вернется в США 20 июня 2021 года

Российский посол в США вернется в Вашингтон 20 июня 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов вернется в Вашингтон в воскресенье, 20 июня.

- Посол отправится в США в воскресенье и утром в понедельник, 21 июня, уже будет на рабочем месте, — цитирует ТАСС свой информированный источник.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Анатолий Антонов начнет работу в Вашингтоне уже на следующей неделе. Она уточнила, что Антонов проведет в столице США всю следующую рабочую неделю.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Антонов вернется в Вашингтон в ближайшие дни. Как отметил представитель Кремля, по дипломатическому сотрудничеству России и США необходимо "сделать чек-лист" тех вопросов, которые обсуждались на саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена.Песков обратил внимание, что раньше "тоже было много обсуждений, много пониманий, но затем они хоронились на рабочем уровне".