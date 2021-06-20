Собянин: Скорейшая вакцинация и соблюдение ковидных мер помогут создать в Москве "щит" от коронавируса

Сергей Собянин назвал условия для создания иммунного "щита" к COVID-19 в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условия для создания иммунного "щита" к коронавирусной инфекции в столице России.

Для этого необходимо, чтобы москвичи вакцинировались в короткий срок. Он добавил, что важным фактором является соблюдение коронавирусных мер.

- В транспорте, торговле, общественных местах. К сожалению, это же правило сегодня работает не только для пожилых людей, потому что в составе болеющих сегодня очень много молодых людей до 40 лет, такого не было никогда, — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, Собянин считает, что индийский штамм стал причиной роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице России. Он сообщил, что второй компонент вакцины получили 1,5 миллиона москвичей. Столичный мэр также рассказал, что сейчас выявляется вирус с новой мутацией индийского штамма, которая быстрее распространяется и тяжелее переносится заболевшими.