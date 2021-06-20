Ежемесячное пособие по беременности начнут выплачивать в России 1 июля 2021

Ежемесячное пособие по беременности будут выплачивать в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минтруд России подготовил проект постановления, согласно которому беременным россиянкам будут выплачивать ежемесячное пособие. Для его получения нужно будет встать на учет в медучреждение на раннем сроке.

Кроме того, среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Пособие будут выплачивать с 1 июля 2021 года. Если право на выплату возникло до этой платы, то оно должно выплачиваться "в порядке и размере, установленным до 1 июля 2021 года".

Пособие составил 50% от прожиточного минимума региона. Право на выплату имеют те женщины, срок беременности которых составляет шесть и более недель при постановке на учёт в ранние сроки беременности.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет направят дополнительно 55 миллиардов рублей. Как напомнил глава кабинета министров, в 2021 году на поддержку семей с детьми от трех до семи лет уже выделили 200 миллиардов рублей. Также Мишустин отметил, что теперь в зависимости от ситуации пособия семьям могут составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка.