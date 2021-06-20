Сергей Собянин сообщил о массовом заражении коронавирусом людей моложе 40 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице массово заражаются коронавирусной инфекцией россияне младше 40 лет.

Столичный мэр призвал соблюдать санитарные меры.

- В транспорте, торговле, общественных местах. К сожалению, это же правило сегодня работает не только для пожилых людей, потому что в составе болеющих сегодня очень много молодых людей до 40 лет, такого не было никогда, — сказал он.

Ранее Собянин назвал условия для создания иммунного "щита" к коронавирусной инфекции в столице России. Для этого необходимо, чтобы москвичи вакцинировались в короткий срок. Он добавил, что важным фактором является соблюдение коронавирусных мер.

Напомним, Собянин считает, что индийский штамм стал причиной роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице России. Он сообщил, что второй компонент вакцины получили 1,5 миллиона москвичей.