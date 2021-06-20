МИД Польши: беспилотник Bayraktar TB2 укрепит восточные границы НАТО

В МИД Польши сообщили, что беспилотник Bayraktar TB2 укрепит восточные границы НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что турецкий беспилотник Bayraktar TB2 укрепит позиции НАТО на востоке.

- Мы уверены, что он улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО, — сказал он на полях Дипломатического форума в Анталье.

Он добавил, что Польша и Турция сталкиваются с угрозами на своих границах. Рау добавил, что Анкара и Варшава обсуждают способы укрепления сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной. ОН заявил, что только членство стран Западных Балкан и Турции в Евросоюзе обеспечит развитие сотрудничества для обеспечения стабильности и процветания в Европе.

15 июня стало известно, что Турция и Азербайджан подписали Шушинское соглашение. В документе говорится, что оба государства будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего страны. Кроме того, стороны согласились продолжать «совместные усилия» в вопросе «модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями».