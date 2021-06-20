"Победа" возобновит полеты в два аэропорта Антальи с 1 июля 2021 года

Лоукостер "Победа" возобновить полеты в два аэропорта Антальи с 1 июля 2021 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Лоукостер "Победа" с июля 2021 года возобновляет полеты из Москвы сразу в два аэропорта турецкой Антальи. Об этом сообщила представитель компании.

- "Победа" с 1 июля начнет летать из московского Внуково сразу в два аэропорта Антальи — Анталью и Газипашу. Продажа на ежедневные рейсы возобновилась сегодня, — сообщила она.

Весной 2021 года Россия ограничила полеты в Турцию из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сейчас ситуация улучшилась и российские власти разрешили возобновить авиасообщение с 22 июня. Решение было принято по результатам инспекции российской делегации.

Ранее правительство дополнило перечень стран, граждане которых могут прибывать в Россию через аэропорты. Согласно приведенной информации, в список вошли Австрия, Люксембург, Венгрия, Марокко, Хорватия, Ливан и Маврикия.