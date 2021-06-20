Двухметровый памятник из белого камня появился в Нью-Йорке в память о Джордже Флойде

В честь Дня освобождения работов в Нью-Йорке поставили памятник Джорджу Флойду Фото: REUTERS

Двухметровый мемориал Джорджу Флойду открыли в Нью-Йорке в честь Дня освобождения рабов, который накануне получил статус федерального праздника.

- Эта статуя символизирует силу и достоинство Джорджа Флойда. Надеюсь, она сподвигнет избирателей, жителей и просто прохожих организовываться, мобилизовываться, двигаться вперед и просвещать для того, чтобы что-то изменилось. Это большая честь для Джорджа Флойда и его памяти - сегодня, в День освобождения рабов, и каждый день после этого, — сказала член городского совета Нью-Йорка Фара Луис.

В июне 2020 года в американском штате Хьюстон похоронили Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала волну масштабных протестов в США. На похоронах были только члены семьи погибшего и те, кого они пригласили. Флойда похоронили в золотом гробу в пригороде Хьюстона рядом с матерью. Кладбище находится в Пирленде, где Флойд вырос. Церемония прошла без журналистов.