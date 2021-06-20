В России выявлено 17 611 случаев заражения коронавирусом 20 июня 2021 года

В России выявили 17 611 случаев заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки с России выявили 17 611 случаев заражения COVID-19. Таким образом, с начала пандемии вирусом заразились 5 316 826 россиян.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 17 611 в 85 регионах, — говорится в сообщении оперштаба.

Лидером по заболеваемости стала Москва с 8305 случаями за сутки. На втором месте идет Московская область — 1638. Третьим стал Санкт-Петербург (1019).

- За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 629 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 869 972, — сообщил оперштаб.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян, в том числе вакцинирующихся и тех, кто уже привился против коронавирусной инфекции, избегать перегрева в жару. Специалист отметил, что противопоказаний для купания в водоемах после прививки от COVID-19 нет, но лучше всего постараться избегать длительных заплывов.