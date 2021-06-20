Полицейский покончил с собой на посту рядом с посольством Туркмении в Москве

Рядом с посольством Туркмении в Москве полицейский покончил с собой

Дежуривший у здания туркменского посольства в Москве полицейский покончил с собой. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД

- 20 июня в 05:02 мск службу "02" от граждан поступило сообщение о ранении полицейского. Прибывшими по адресу: Филипповский пер., д. 22, сотрудниками полиции в пункте постовой охраны было обнаружено тело находившегося на службе старшего лейтенанта полиции, который, по предварительной информации, покончил с собой, — цитирует ТАСС свой источник в ведомстве.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, также проводится проверка.

В конце 2020 года на Алтае полицейский покончил с собой на рабочем месте, перед этим написав рапорт. Мужчина оставил предсмертную записку: "Автомобиль отдайте Д., трубу матери, пусть отдаст ее В. Бумагу выкинуть и порвать".