Явка на выборах в парламент Армении составила 12,2%

Явка на парламентских выборах Армении составила 12,2% Фото: REUTERS

Член армянского Центризбиркома Лаура Галстян сообщила, что явка на внеочередных парламентских выборах в Армении по состоянию на 10:00 по московскому времени составила 12,2%.

- По состоянию на 11:00 (10:00 мск) проголосовал 361 291 человек или 12,2% избирателей, — сказала Галстян.

Парламентские выборы в Армении проходят 20 июня. В них участвуют 21 партия и четыре блока. Порога явки нет. Голосование завершится в 19:00 по московскому времени. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.

Ранее бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил, что сегодня государство стоит в очень сложном положении. По его мнению, реальность страны - это "минное поле, через которое надо пройти". Бывший премьер также поддержал блок “Армения” на предстоящих выборах в парламент республики.