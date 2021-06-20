Песков не стал раскрывать детали "Прямой линии" Путина

Дмитрий Песков не стал раскрывать детали "Прямой линии" Владимира Путина Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался раскрывать детали проведения "Прямой линии" президента России Владимира Путина с жителями страны. В частности, он не стал рассказывать, кто будет ведущим мероприятия, где будет расположена студия и будет ли кто-то приглашён непосредственно туда.

- Все сообщим своевременно, — цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

Напомним, "Прямая линия" президента Владимира Путина с россиянами пройдет 30 июня 2021 года. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени. Смотреть эфир граждане смогут в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".Глава государства будет в свободном режиме отвечать на вопросы, интересующие граждан страны, говорится в анонсе.