Песков рассказал, как американские журналисты попали на брифинг Путина в Женеве

Дмитрий Песков объяснил, что СМИ из США пригласили на брифинг Владимира Путина в Женеве из-за интереса журналистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил приглашение американских СМИ на брифинг российского лидера Владимира Путина после саммита Россия - США в Женеве 16 июня интересом со стороны журналистов.

- Но мы, как всегда, люди сердобольные. Позвали еще и иностранцев, в том числе американцев, которым очень интересно послушать Путина, — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Владимир Путин в ходе пресс-конференции охарактеризовал встречу с американским коллегой Джо Байденом, отметив, что на переговорах не было враждебности несмотря на то, что позиции стран расходятся. Он рассказал, что в ходе прошедшей встречи стороны коснулись вопроса кибербезопасности, и договорились, что начнут консультации. По словам российского лидера, это очень важно. Американская и российская стороны продемонстрировали желание искать стабильности, сообщил Владимир Путин.