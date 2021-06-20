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Здоровье20 июня 2021 14:33

Гинцбург: беременные женщины смогут начать прививаться уже в июне 2021 года

Вакцина будет защищать не только не только беременных, но и новорожденных в результате грудного вскармливания, отметил глава Центра имени Гамалеи
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Александр Гинцбург сообщил, что беременные женщины смогут начать прививаться уже со следующей недели

Александр Гинцбург сообщил, что беременные женщины смогут начать прививаться уже со следующей недели

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что беременные россиянки, скорее всего, смогут начать прививаться от коронавирусной инфекции уже со следующей недели.

- Я думаю, буквально на следующей неделе совершенно официально беременные женщины могут вакцинироваться. Этот вопрос решен, — сказал специалист в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что это стало возможным благодаря российскому министерству здравоохранения. Гинцбург рассказал, что вакцина будет защищать не только не только беременных, но и новорожденных в результате грудного вскармливания.

Ранее Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" защищает от всех известных штаммов вируса. До этого он призвал россиян, в том числе вакцинирующихся и тех, кто уже привился против коронавирусной инфекции, избегать перегрева в жару.Специалист добавил, что противопоказаний для купания в водоемах после прививки нет, но лучше всего постараться избегать длительных заплывов.