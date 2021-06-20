Лавров: дата начала ВОВ должна напоминать, к чему приводят антисемитизм и русофобия

Сергей Лавров заявил, что дата начала ВОВ должна напоминать о том, к чему приводят антисемитизм и русофобия Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил важность даты начала Великой отечественной войны.

- Эта трагическая дата должна служить напоминанием, как тяжело нам достался мир, к чему способны привести представление о собственной исключительности, шовинизм, русофобия и антисемитизм. Наш святой долг - сохранить правду о событиях тех лет, передать ее будущим поколениям, сберечь честь и доброе имя героев-освободителей, — сказал министр, приветствуя участников и организаторов Международного форума российских соотечественников "22 июня 1941 года Победа будет за нами!"

Он отметил, что народ СССР сыграл ключевую роль в победе над нацизмом ценой колоссальных потерь.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября представить предложения по созданию центра изучения истории Великой Отечественной войны. Ответственными за выполнение поручения президента были назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также президент РАН Александр Сергеев, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, председатель РВИО Владимир Мединский.