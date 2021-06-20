РФПИ призвал россиян срочно вакцинироваться от COVID-19, чтобы не допустить негативный сценарий

Россияне должны срочно вакцинироваться, чтобы не допустить негативный сценарий распространения коронавируса, как это произошло в Индии, считает генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Как заявил журналистам глава РФПИ, вводя обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения, власти регионов смогут спасти множество жизней. По словам Дмитриева, Россия имеет преимущество перед рядом стран, поскольку ее гражданам широко доступны безопасные вакцины собственной разработки. Он отметил, что эффективность и безопасность «Спутника V» подтверждена фармрегуляторами десятков стран.

По мнению Дмитриева, вопрос о срочной вакцинации достиг критичного уровня, так как «индийский» штамм коронавируса уже выявлен в России. «Распространение этого штамма среди заболевающих может проходить по-разному, но на примере Индии мы видим, что в течение двух месяцев с начала распространения среднесуточное количество инфицированных выросло на пике заболеваемости в 25 раз», – обратил внимание глава РФПИ.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что сотрудника, который не прошел обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции по эпидпоказаниям, можно будет отстранить от работы. До этого руководитель ведомства объяснял, что увольнение за отказ от вакцинации на сегодняшний день не предусматривает Трудовой кодекс РФ. При этом вопрос об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в российских регионах относится к зоне ответственности местных властей.