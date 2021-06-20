Путин готовит статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин напишет статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, статья готовится», – сообщил представитель Кремля.

О том, что российский президент готовит статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны, сообщал телеканал «Россия 1». Публикация должна появиться в одном из немецких изданий.

Напомним, в прошлом году президент написал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», в которой Путин предложил всесторонне оценить и сохранить правду о войне. Она была опубликована в журнале National Interest на английском языке 18 июня 2020 года, а на следующий день – на русском языке в «Российской газете» и на сайте Кремля.