Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы ОТР Анатолия Лысенко

Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы "Общественного телевидения России" Анатолия Лысенко Фото: Иван ВИСЛОВ

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким главы «Общественного телевидения России» Анатолия Лысенко, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, генеральный директор «Общественного телевидения России» скончался в воскресенье, 20 июня, на 85-м году жизни. В пресс-службе ОТР сообщили, что он умер после продолжительной болезни.

Лысенко впервые попал на телевидение, будучи студентом, в сентябре 1956 года по приглашению принять участие в морально-этическом диспуте на тему любви и дружбы. С 1959 года начал работать в качестве внештатного автора и ведущего молодёжных программ. С 1968 года начал работать в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения. 18 июля 2012 года указом президента Российской Федерации назначен генеральным директором АНО «Общественное телевидение России».