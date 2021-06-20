Старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах госпитализирован с коронавирусом Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Старейшего гроссмейстера мира Юрия Авербаха госпитализировали в Москве с коронавирусом, сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

«Наши мысли с ним, и мы надеемся, что его крепость и сила воли помогут ему преодолеть эту болезнь», – написано в Twitter федерации.

Тем временем, российская шахматистка Марина Макарычева сообщила в Facebook, что Авербах находится в реанимации коронавирусного отделения городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова. Состояние гроссмейстера оценивается как тяжелое.

Как писал сайт kp.ru, 8 февраля 2021 Юрию Авербаху исполнилось 99 лет. Он получил звание гроссмейстера в 1952 году, сейчас Авербах занимает 1 799-е место в мировом рейтинге и 296-е в российском. Будучи в сборной СССР, шахматист одержал победы на командных чемпионатах Европы 1957 и 1965 годов, принял участие в матчах со сборными США, Англии, Швеции и Югославии.

В 1965 году стал Заслуженным мастером спорта СССР. Имеет орден Дружбы народов, медали «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина».