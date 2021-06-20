Роспотребнадзор: недостаточная вакцинация приводит к быстрому распространению COVID-19

Роспотребнадзор предупредил о быстром распространении коронавируса при недостаточной вакцинации Фото: Артем КИЛЬКИН

Роспотребнадзор предупредил о риске ускоренного распространения коронавируса в связи с недостаточной вакцинацией населения.

Как отметила руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская, в России пока мало вакцинированных и переболевших с антителами. В таких условиях коронавирусу легче распространяться, сказал она в эфире телеканала «Россия 1».

«Единственное спасение в этой ситуации – привить достаточное количество населения, чтобы новые формы вируса не получали возможность быстро распространяться», – отметила Сперанская.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин призвал нарастить темпы вакцинации в стране, сконцентрировав все усилия и ресурсы для борьбы с коронавирусной инфекцией. Он обратил внимание на то, что Россия на сегодняшний день обладает четырьмя собственными вакцинами от коронавируса, а разработка новых вакцин и лекарственных препаратов продолжается.