США пригрозили новыми санкциями российским компаниям-участникам «Северного потока – 2»

США пригрозили новыми санкциями российским компаниям, участвующим в «Северном потоке» Фото: REUTERS

Соединенные Штаты продолжат вводить новые санкции в отношении российских компаний, причастных к проекту газопровода «Северный поток – 2», заявили в Белом доме.

Кроме того, против РФ будут введены новые рестрикции в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, отметили в Вашингтоне. В Белом доме также сказали, что итоги прошедшего в Женеве саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена можно будет оценивать по результатам действий России.

Как писал сайт kp.ru, в конце мая 2021 США ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве «Северного потока-2». Ограничения были введены спустя сутки после того, как Белый дом признал неспособность остановить реализацию проекта.

В самих США признают, что новые санкции не окажут серьезного воздействия на окончание строительства газопровода: согласно американскому законодательству, включение в санкционный список обязывает американские компании отказаться от сотрудничества с физическими и юридическими лицами, внесенными в список, а также накладывает арест на все активы этих лиц, находящиеся в американской юрисдикции.