Фильм «Ржев. Прививка от войны» вышел в финал конкурса «ТЭФИ – Летопись Победы Фото: пресс-служба "Фонд Академия российского телевидения"

Документальный фильм «Ржев. Прививка от войны», снятый документалистом и журналистом канал «Моя планета» Алексеем Никулиным, вышел в финал конкурса «ТЭФИ – Летопись Победы.

Картина номинирована на награду в категории «Телевизионный документальный фильм». Всего в финале конкурса представлены 30 работ в 10 номинациях, таких как «Телевизионный художественный фильм», «Телевизионный художественный сериал», «Телевизионный документальный фильм», «Телевизионный короткометражный фильм», «Информационный сюжет», «Репортер» и другие, передает ТАСС.

«Ржев. Летопись Победы» был снят документалистом Алексеем Никулиным и режиссером Виктором Чуняевым. Никулин в 2020 году был гостем программы «Клуб знаменитых путешественников» в эфире радио «Комсомольская правда».

Премьера картины состоялась в ноябре 2020 года в кинотеатре «Поклонка» в московском Музее Победы. В основе фильма – воспоминания участников сражений под Ржевом, и история создания Ржевского мемориала Советскому солдату.

Победители конкурса «ТЭФИ – Летопись Победы станут известны 21 июня 2021, церемония состоится в московском театре El Cetera. В жюри конкурса вошли телеведущая Екатерина Андреева, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, креативный директор мультимедийного сервиса Okko Кирилл Смирнов, актер Егор Бероев.