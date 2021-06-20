Белый дом будет оценивать итоги саммита Путин – Байден по результатам действий России

Белый дом: итоги саммита Путин – Байден будем оценивать по результатам действий России Фото: REUTERS

Соединенные Штаты будут говорить об итогах саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена по результатам действий России, заявил в эфире телеканала CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В Вашингтоне полагают, что оценить, находятся ли Россия и США «на лучшем пути», можно будет в течение 6-12 месяцев. Как сказал Салливан, Байден дал конкретно понять, что «качество пудинга определяется на вкус».

«Важна верификация, возможность посмотреть, действительно ли отношения могут перейти на более стабильную и предсказуемую основу», – заявил он.

По словам Салливана, США считают важными заявления Путина по стратегической стабильности, и кибербезопасности. Вместе с тем он отметил, что Вашингтон стремится к более стабильным отношениям с Москвой, однако пока не представляет, как они могут стать дружественными.

Напомним, что 16 июня 2021 в Женеве прошла встреча Путина и Байдена. Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов. Президенты коснулись проблемы стратегической безопасности, вопроса прав человека, в большей степени волнующего американскую сторону, эпидемиологической ситуации, а также вопроса налаживания взаимоотношений.