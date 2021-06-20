Сборная России по футболу поддержала находящуюся в коме певицу МакSим видеороликом

Сборная России по футболу опубликовала видео, посвященное находящейся в коме певице МакSим Фото: Артем КИЛЬКИН

Сборная России разместила в своем Twitter видеозапись с концерта певицы МакSим, находящейся сейчас в коме, решив таким образом поддержать артистку. Видео было снято во время ее выступления на чемпионате мира по футболу.

«Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов. МакSим, выздоравливай! Еще споем вместе», – сказано в сопровождении к видео.

Как писал сайт kp.ru, Макsим находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Певицу ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ, так как она не может самостоятельно дышать. Неделю назад артистка почувствовала себя плохо, однако не стала отменять запланированный концерт в Казани. Во время выступления ей стало настолько тяжело, что со сцены ее уводили под руки охранники.

Сообщалось, что звезда лечится в частной медицинской клинике, две недели госпитализации в которой по программе «лечение внебольничной пневмонии, включая COVID-19», стоят 700 тысяч руб.