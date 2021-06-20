Российский посол Анатолий Антонов вернулся в США

Российский посол Антонов вернулся в США Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол России Анатолий Антонов вернулся в Соединенные Штаты. Самолет с дипломатом приземлился в воскресенье, 20 июня, в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Антонов прилетел в США рейсом «Аэрофлота» в 18.50 по московскому времени. Из аэропорта посол направится в Вашингтон, передает ТАСС.

Напомним, Антонова и главу американской дипмиссии в Москве Джона Салливана вызывали в свои страны для консультаций на фоне обострения отношений между Россией и США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Антонов начнет работу в Вашингтоне уже на следующей неделе. Она уточнила, что он проведет в столице США всю следующую рабочую неделю. До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что по дипломатическому сотрудничеству России и США необходимо «сделать чек-лист» тех вопросов, которые обсуждались на саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена.