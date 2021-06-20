Состояние находящейся в коме певицы МакSим остается без изменений Фото: Артем КИЛЬКИН

Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой), которую ввели в медикаментозный сон, остается неизменным, сообщила PR-менеджер артистки Яна Богушевская.

В беседе с телеканалом «Звезда» представитель певицы рассказал, что сейчас врачи оснащают организм МакSим кислородом, снижая процент поражения легких вирусной пневмонией.

Как писал сайт kp.ru, Макsим находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Певицу ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ, так как она не может самостоятельно дышать. Неделю назад артистка почувствовала себя плохо, однако не стала отменять запланированный концерт в Казани. Во время выступления ей стало настолько тяжело, что со сцены ее уводили под руки охранники.

Сообщалось, что звезда лечится в частной медицинской клинике, две недели госпитализации в которой по программе «лечение внебольничной пневмонии, включая COVID-19», стоят 700 тысяч руб.